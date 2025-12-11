Motociclista finisce in una scarpata e muore a 26 anni

Drammatico incidente con conseguenze mortali: un motociclista di soli 26 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del proprio mezzo ed essere finito in una scarpata. Fatale lo schianto contro una sbarra di metallo.

Tragedia nel Canavese: motociclista muore a soli 26 anni

La vittima è Renato Perono, giovane residente a Ozegna, nel Canavese. La tragedia si è consumata nella serata di domenica 8 dicembre, intorno alle 20, lungo la strada provinciale 41, in un tratto sterrato alla periferia del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta Notizia Oggi, Perono stava percorrendo un segmento di strada non asfaltato quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo nella scarpata a bordo carreggiata. Il mezzo avrebbe poi impattato violentemente contro una sbarra metallica. L’urto è stato devastante e purtroppo immediatamente fatale.

L’intervento dei soccorritori

A soccorrere il ragazzo sono stati i sanitari del 118 di Azienda Zero, con ambulanze partite dalle basi di San Giorgio Canavese e Castellamonte. I lunghi e disperati tentativi di rianimarlo, però, si sono rivelati tutti vani.

Spetterà ora alle forze dell’ordine svolgere tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza le cause e la dinamica dell’incidente.

