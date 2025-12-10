Lavoro minorile scoperto a Novara in un bar

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Novara ha effettuato un accesso ispettivo presso un esercizio di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso del controllo sono stati individuati due minori di cittadinanza straniera, di 15 e 16 anni, intenti a svolgere mansioni di cameriere/aiuto sala, privi di regolare comunicazione di assunzione e pertanto impiegati come lavoratori “in nero”.

Il quindicenne, ancora soggetto all’obbligo scolastico e non collocabile al lavoro ai sensi della normativa sul lavoro minorile, è stato affidato ai Servizi Sociali comunali, intervenuti sul posto, in considerazione dell’assenza dei genitori. Il sedicenne è stato allontanato dall’attività lavorativa, con espresso divieto al datore di impiegarlo nuovamente in assenza delle condizioni previste dalla legge e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Per le violazioni riscontrate è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente revocato dopo la rimozione delle cause che ne avevano determinato l’adozione. Nei confronti della società sono state inoltre irrogate sanzioni per un importo complessivo pari a euro 41.000,00, in relazione all’impiego di lavoratori irregolari e alle ulteriori violazioni accertate.

