Tentato furto in un supermercato a Vigliano

A Vigliano Biellese due persone ieri, lunedì 8 dicembre, avrebbero tentato di allontanarsi da un supermercato con della merce. Nei vestiti erano riusciti a nascondere diverse bottiglie di superalcolici. Ma sono stati scoperti. A quel punto si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’auto dopo aver lasciato la merce.

