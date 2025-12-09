CircondarioCronaca
Tentato furto in un supermercato a Vigliano
A Vigliano Biellese due persone ieri, lunedì 8 dicembre, avrebbero tentato di allontanarsi da un supermercato con della merce. Nei vestiti erano riusciti a nascondere diverse bottiglie di superalcolici. Ma sono stati scoperti. A quel punto si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’auto dopo aver lasciato la merce.
