Seguici su

CircondarioCronaca

Tentato furto in un supermercato a Vigliano

Smascherati due uomini si sono allontanati in fretta

Pubblicato

1 ora fa

il

Identificato dalle forze dell’ordine

Tentato furto in un supermercato a Vigliano

Tentato furto in un supermercato a Vigliano

A Vigliano Biellese due persone ieri, lunedì 8 dicembre, avrebbero tentato di allontanarsi da un supermercato con della merce. Nei vestiti erano riusciti a nascondere diverse bottiglie di superalcolici. Ma sono stati scoperti. A quel punto si sarebbero dati alla fuga a bordo di un’auto dopo aver lasciato la merce.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *