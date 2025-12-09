BiellaCronaca
Anziano travolto in via Torino a Biella: è grave
Anziano travolto in via Torino a Biella: è grave.
Anziano travolto in via Torino a Biella: è grave
Intervento del 118 e dei carabinieri ieri, lunedì 8 dicembre, a Biella. Un anziano attraversando la strada è stato travolto da un’auto condotta da un uomo residente in Valle Cervo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso.
L’uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale.
Presenti i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Donna nuda su un’auto in mezzo a via Milano – FOTO
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Biella1 giorno fa
Colta da malore durante una passeggiata, purtroppo non ce l’ha fatta
Biella2 giorni fa
Biella piange Cinzia Rosso, morta a soli 63 anni
Attualità2 giorni fa