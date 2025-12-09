Seguici su

Anziano travolto in via Torino a Biella: è grave

22 minuti fa

Anziano travolto in via Torino a Biella: è grave.

Intervento del 118 e dei carabinieri ieri, lunedì 8 dicembre, a Biella. Un anziano attraversando la strada è stato travolto da un’auto condotta da un uomo residente in Valle Cervo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale.

Presenti i carabinieri per i rilievi del caso.

