Incidente in superstrada a Biella: due auto coinvolte

Scontro stamattina poco dopo l’uscita di Vigliano in direzione Biella

17 minuti fa

incidente stradale

Sinistro stradale oggi a Biella lungo la superstrada. Poco dopo l’uscita di Vigliano in direzione Biella due veicoli si sono scontrati. E’ successo di prima mattina.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

