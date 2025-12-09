AttualitàBiella
Incidente in superstrada a Biella: due auto coinvolte
Scontro stamattina poco dopo l’uscita di Vigliano in direzione Biella
Incidente in superstrada a Biella: due auto coinvolte
Incidente in superstrada a Biella: due auto coinvolte
Sinistro stradale oggi a Biella lungo la superstrada. Poco dopo l’uscita di Vigliano in direzione Biella due veicoli si sono scontrati. E’ successo di prima mattina.
Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Donna nuda su un’auto in mezzo a via Milano – FOTO
Attualità2 giorni fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Biella1 giorno fa
Colta da malore durante una passeggiata, purtroppo non ce l’ha fatta
Basso Biellese3 giorni fa
L’ultimo abbraccio all’imprenditrice biellese Rita Zola
Biella2 giorni fa