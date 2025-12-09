In aumento le auto incidentata nel Biellese

In aumento le auto incidentata nel Biellese

Nel 2024, in Italia si sono registrati complessivamente 317.365 incidenti stradali, per un totale di oltre 207.000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. In questo scenario, il Piemonte, con 13.909 auto coinvolte in incidenti stradali nel 2024, è 8^ in classifica, un dato in aumento del +5,5% rispetto all’anno precedente e al di sopra della media nazionale.

A contribuire all’aumento del Piemonte c’è anche la provincia di Biella anche se rispetto alla media regionale l’aumento delle auto incidentate nel nostro territorio è più basso (appena + 2,5% ). Sull’altro “lato della collina” la provincia meno incidentata di tutta la regione ad esclusione del Verbano Cusio Ossola, l’unico che registra una flessione con un significativo – 9,1%. Ritornando a noi le auto coinvolte in incidenti nella nostra provincia è pari a 497. È quanto emerge da un’analisi Carfax, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati Aci-Istat. Lo studio accende i riflettori sull’importanza, per chi acquista un’auto usata, di poter accedere a più informazioni sul passato del veicolo.

Il dettaglio

Guardando nel dettaglio la situazione a livello provinciale, è Torino a registrare il numero più alto di autovetture coinvolte in incidenti stradali, con 7.386 casi nel 2024. Seguono Alessandria (1.589), Cuneo (1.536), Novara (1.307), Asti (617), Vercelli (559), Biella (497) e Verbano-Cusio-Ossola (418). Sul fronte delle variazioni rispetto al 2023, la provincia che registra la crescita maggiore di autovetture coinvolte in incidenti stradali è Asti, con un aumento del +29,6%. Seguono Vercelli (+11,4%), Cuneo (+10,3%), Alessandria (+5,0%), Novara (+4,7%), Torino (+3,9%) e Biella (+2,5%). Come anticipato è invece una sola la provincia che registra un calo: Verbano-Cusio-Ossola, con una flessione del –9,1% rispetto al 2023.

Quasi la metà dei veicoli analizzati sulla piattaforma di Carfax presenta almeno un fattore di rischio, inteso come un elemento che richiede particolare attenzione da parte dell’acquirente. Tra questi, uno dei problemi più rilevanti sono i danni e gli incidenti, seguiti dalla provenienza dall’estero e da anomalie nel chilometraggio, oltre a utilizzi precedenti come taxi o auto a noleggio. I numeri lo dimostrano: oggi è fondamentale disporre di strumenti affidabili per conoscere lo storico del veicolo al momento dell’acquisto di un’auto usata. Un valido supporto arriva dal report Carfax, che permette di accedere a informazioni dettagliate sulla storia del veicolo, inclusi eventuali incidenti o danni pregressi che sono stati segnalati alla piattaforma, offrendo maggiore trasparenza e serenità a chi si appresta a salire a bordo.

“Nel nostro database, quasi il 50% delle auto analizzate presenta segnalazioni di danni: un dato che non deve spaventare, ma che sottolinea quanto la trasparenza sia fondamentale. Un’auto incidentata non è necessariamente un’auto da scartare. Può comunque rappresentare una buona occasione, purché venga venduta a un prezzo adeguato e con informazioni chiare a supporto – ha dichiarato Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di Carfax – Strumenti come il report Carfax sono utili non solo per l’utente finale, ma anche per i concessionari, che ogni giorno acquistano numerose auto usate. Disporre di un report sulla storia del veicolo facilita il loro lavoro, migliora l’esperienza d’acquisto e contribuisce a rendere più sicuro e trasparente tutto il settore.”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook