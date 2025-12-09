Lotto: colpo da oltre 124mila euro a Caraglio

Esulta il Piemonte con il Lotto grazie a una doppietta da oltre 148mila euro: come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 5 dicembre centrata una ricca vincita da oltre 124mila euro a Caraglio, provincia di Cuneo, con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Cagliari e una giocata da 3 euro in un punto vendita di Via Roma. A questi si aggiungono oltre 23mila euro a Torino (premio più ricco del concorso di sabato 6 dicembre) con un terno e tre ambi sulla ruota di Cagliari, realizzati presso un esercizio di Corso Vercelli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,2 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025.

