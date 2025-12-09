Seguici su

AttualitàBasso Biellese

Un Nandù avvistato in strada a Massazza

Molto simile a uno struzzo è stato visto ieri sulla strada. Sul posto i carabinieri

Pubblicato

1 minuto fa

il

Un Nandù avvistato in strada a Massazza

Un Nandù avvistato in strada a Massazza

E’ molto simile a uno struzzo. In realtà si tratta di un Nandù. E’ l’animale che ieri diversi automobilisti hanno notato sulla strada a Massazza. Preoccupati hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

L’animale si era poi allontanato verso i campi nei pressi di una cascina.

I militari hanno accertato che si trattava di un Nandù, di proprietà di un uomo di Biella. Per fortuna non si sono verificati incidenti.

LEGGI ANCHE: In mezzo alla strada nella nebbia spunta uno struzzo

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *