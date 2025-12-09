Un Nandù avvistato in strada a Massazza

AttualitàBasso Biellese
E’ molto simile a uno struzzo. In realtà si tratta di un Nandù. E’ l’animale che ieri diversi automobilisti hanno notato sulla strada a Massazza. Preoccupati hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.
L’animale si era poi allontanato verso i campi nei pressi di una cascina.
I militari hanno accertato che si trattava di un Nandù, di proprietà di un uomo di Biella. Per fortuna non si sono verificati incidenti.
