Un Nandù avvistato in strada a Massazza

Un Nandù avvistato in strada a Massazza

E’ molto simile a uno struzzo. In realtà si tratta di un Nandù. E’ l’animale che ieri diversi automobilisti hanno notato sulla strada a Massazza. Preoccupati hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

L’animale si era poi allontanato verso i campi nei pressi di una cascina.

I militari hanno accertato che si trattava di un Nandù, di proprietà di un uomo di Biella. Per fortuna non si sono verificati incidenti.

LEGGI ANCHE: In mezzo alla strada nella nebbia spunta uno struzzo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook