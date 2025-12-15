Cacciatore colpito da una fucilata: ricoverato al Cto.

Un incidente di caccia si è verificato nella tarda mattinata di ieri, domenica 14 dicembre, nei boschi sulla collina di Piossasco, in provincia di Torino. Un uomo di 59 anni è rimasto ferito a un piede dopo essere stato colpito accidentalmente da un proiettile esploso da un fucile da caccia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il colpo sarebbe partito dall’arma di un altro cacciatore che partecipava alla stessa battuta. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando i presenti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

In azione i soccorritori

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Valutate le condizioni del ferito, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso regionale, atterrato nella zona boschiva per consentire un trasporto rapido e sicuro. Lo riporta Notizia Oggi

Il 59enne è stato quindi trasferito in elicottero all’ospedale Cto di Torino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile e successivamente medicato. La prognosi è di circa 30 giorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Moncalieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza durante l’attività venatoria.

