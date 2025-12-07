Schianto in autostrada, muore bimba di pochi mesi. Tragedia sulla Torino-Aosta

Terribile incidente ieri sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza di Volpiano, nel Canavese: nello schianto è morta una bambina di pochi mesi.

Bimba di pochi mesi muore nello schianto in autostrada sulla Torino-Aosta

Come riporta Prima il Canavese, secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto sulla quale viaggiava insieme alla madre, anche lei rimasta ferita. La tragedia si è consumata verso le 20.

Inutili i tentativi di salvare la vita alla bambina

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I soccorritori hanno provato in tutti i modi a rianimare la bimba, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: il suo cuore non ha più ripreso a battere.

A ricostruire cause ed esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia stradale, intervenuta sul posto per rilievi e accertamenti.

