Incidente al Villaggio La Marmora: in auto un neonato

Grande spavento l’altra mattina al Villaggio La Marmora: a bordo di una delle due auto coinvolte nello schianto viaggiava anche un bimbo di appena 4 mesi.

Fortunatamente il neonato era regolarmente assicurato al suo “ovetto” e quindi non ha riportato alcuna conseguenza.

Peggio è andata alle due automobiliste, una donna di 56 anni al volante di una Kia Picanto e una di 31 che conduceva una Renault Clio station wagon. Entrambe sono state soccorse in codice giallo dal 118, ma le loro condizioni si sono poi rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento.

Sul luogo dell’incidente, all’incrocio tra via Donato e corso 53° Fanteria, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Biella, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire dinamica e cause dell’impatto, probabilmente provocato da una mancata precedenza.

A mettere in sicurezza i due veicoli, invece, sono stati i vigili del fuoco del comando di Biella.

