Appello: si cerca Maria La Porta di Biella

Da qualche giorno non si hanno più notizie di Maria La Porta. E’ una 47enne residente a Biella. E’ stato aperto ufficialmente il protocollo di ricerca delle persone scomparse.
Chi avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine.
Attualità1 giorno fa
bruno drago
29 Novembre 2025 at 18:44
e almeno mettiamoci una fotografia, se no come la si riconosce