Appello: si cerca Maria La Porta di Biella

Da giorni non si hanno notizie della donna

2 giorni fa

Appello: si cerca Maria La Porta di Biella

Da qualche giorno non si hanno più notizie di Maria La Porta. E’ una 47enne residente a Biella. E’ stato aperto ufficialmente il protocollo di ricerca delle persone scomparse.

Chi avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine.

 

1 Commento

  1. bruno drago

    29 Novembre 2025 at 18:44

    e almeno mettiamoci una fotografia, se no come la si riconosce

