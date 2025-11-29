Serie A e B di ritmica e artistica: tappe anche al Biella Forum

Lunedì mattina la Federginnastica ha diffuso una circolare nella quale ha reso note le date e le sedi dei campionati di serie A e serie B di Ginnastica Artistica e Ritmica per il 2026.

Con queste comunicazioni diventa più definito il percorso che condurrà all’assegnazione degli scudetti nelle varie discipline e alla composizione delle società ammesse ai diversi campionati. Tra le città coinvolte c’è anche Biella.

Per i campionati di Ginnastica Artistica delle serie A1, A2 e B la seconda tappa delle prove di regular season è in programma il 13 e 14 marzo al Biella Forum.

Per quanto riguarda invece il calendario del campionato di Ritmica 2026 la serie A2 affronterà quattro tappe di regular season, mentre la Serie A1 disputerà tre tappe di regular season seguite dalla Final Six. La tappa biellese è prevista dal 30 ottobre al 1º novembre, ancora una volta al Biella Forum.

