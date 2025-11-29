A Biella una presentazione dei libri della Resistenza

A Biella una presentazione dei libri della Resistenza

Sabato 6 dicembre, presso la sede ANPI Provinciale di Biella a Villa Schneider, in piazza Lamarmora avrà luogo nell’ambito degli eventi dell’80° Anniversario della Liberazione che segna la fine dell’occupazione nazifascista, e commemora la vittoria della Resistenza italiana e

la nascita della democrazia in Italia, la presentazione dei libri: “La Resistenza in Canavese” con l’autore Mario Beiletti Presidente ANPI della Sezione Ivrea e Basso Canavese e del dir. editoriale Ennio Pedrini, e del volume “Foto-Frammenti Ronchesi” dell'indimenticato Luciano Guala.

Nel libro di Guala, la sua ricerca pubblicata con i documenti storici e le testimonianze di un piccolo paese nella 2a Guerra Mondiale, nella lotta di Liberazione. Il programma dell’incontro si apre dalle ore 15.00 con la possibilità di visita alla sede ANPI ed allo “Spazio della Memoria”.

Alle ore 16.00 la presentazione della “Resistenza in Canavese” che registra proprio a Biella la firma della resa nazifascista in Canavese e Valle d'Aosta, seguita alle ore 17.30 dalla seconda presentazione e distribuzione del libro dossier: “Foto-Frammenti Ronchesi”, a cui seguirà un aperitivo condiviso.

Ingresso libero. (informazioni Comitato Provinciale ANPI Biella al cell. 3703622244)

