L’Avvento al Santuario di Oropa

Il Santuario di Oropa si prepara ad accogliere il tempo di Avvento con un ciclo di incontri aperti a tutti, pensati per accompagnare i fedeli – e chiunque desideri un momento di riflessione – verso il Natale.

In un clima di raccoglimento, dialogo e ascolto, le serate offriranno l’occasione per lasciarsi interrogare dalla parola e dalle esperienze di testimoni del nostro tempo. Gli incontri (trasmessi anche in diretta streaming) si terranno alle ore 21 nella Sala Frassati, nel chiostro del Santuario.

Tre appuntamenti, tre voci diverse, unite dal desiderio di illuminare il cammino dell’attesa con uno sguardo di speranza.

PROGRAMMA

Venerdì 5 Dicembre “Guarda il cielo e conta le stelle” Incontro con Don Ignacio Carabajosa, Biblista Decano della facoltà teologica San Dàmaso di Madrid che interverrà in diretta streaming. Venerdì 12 Dicembre “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci, ma cos’è questo per tanta gente?” (Gv 6,9) Incontro con Andrea Franchi e Massimo Piciotti, autori del libro “Amati. un’esperienza possibile” Venerdì 19 Dicembre “Luci accese nelle tenebre” Incontro con Angelo Reggiori, medico chirurgo di Varese

LITURGIE

Novena di Natale in Basilica Antica dal 16 al 24 dicembre Nei giorni feriali alle ore 18,15 Sabato 20 nella S. Messa delle 18,15 Domenica 21 alle ore 15,15 Notte di Natale S. Messa in Basilica antica Ore 24.00 (NON si celebra la S. Messa pomeridiana di mercoledì 24)

