Il mercatino del presepe gigante a Mosso

Domani dalle 10 alle 18 in piazza Italia a Mosso sarà allestito il mercatino del presepe: hobbisti e artigiani con idee regalo e qualificati produttori con una offerta di prodotti locali formaggi, salumi, miele, liquori e vini.

Dalle ore 14.30 alle 16, nella sala Alpini nella piazzetta delle Granaglie laboratorio educativo e creativo a cura della associazione Piccola Fata di Pettinengo a rivolto ai bambini per sperimentare su piccoli telai la realizzazione di manufatti con fili colorati. Gradita la prenotazione al 334-6142971.

Ritrovo ore 14.15 all’entrata del Presepe. Alle 15.30 sarà proposta la visita inaugurale al presepe con le Fisarmoniche di Salaris Accordions.

Per tutto il giorno è in funzione il punto ristoro della Pro loco di Mosso con bevande calde, specialità salate e dolci.

Mercoledì 3 dicembre per la rassegna “Gelindo per una sera”, incontro con Linda Tugnoli scrittrice e regista. Appuntamento presso Valdilana Hub di Ponzone Biellese alle ore 21. in collaborazione con Atelier, Docbi, e Amici del Mulino di Soprana. Autrice di servizi sul Biellese per la trasmissione Geo su Rai I3 , Linda Tugnoli presenterà il suo ultimo libro “Il Paese dei Morti”.

