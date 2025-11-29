Carabinieri Biella a fianco della lotta al Neuroblastoma

Carabinieri Biella a fianco della lotta al Neuroblastoma

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella è lieto di annunciare la propria adesione alla campagna solidale natalizia “DONO RICERCA. RIDONO LA VITA”. E’ promossa dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS. L’Associazione del “Bambino con l’Imbuto”.

L’iniziativa, patrocinata dallo Stato Maggiore della Difesa, mira a sostenere la ricerca scientifica contro il Neuroblastoma e i Tumori Cerebrali Pediatrici. E ha un focus specifico su progetti come il Progetto VAMOLAA, coordinato dal Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia dell’Istituto G. Gaslini di Genova. Dettagli dell’Evento − Allestimento di uno stand solidale per la campagna “Dono Ricerca. RiDono la Vita”. − Martedì 2 Dicembre 2025. − Dalle ore 09:00 alle ore 13:30. − Presso la Caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, Via Fratelli Rosselli 98 bis. − L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e al personale militare.

Un Dono che Lascia il Segno Cittadini e militari avranno l’opportunità di moltiplicare il valore del Natale scegliendo un regalo solidale, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca. Sarà possibile acquistare: − Panettone e Pandoro Tre Marie della tradizione milanese (offerta minima da €15,00 e €17,00). − La suggestiva Pallina decorata a mano in ceramica (offerta minima €10,00). − Dolci Frolle e Cioccolatini assortiti del Bambino con l’Imbuto (offerte minime da €10,00 e €7,00). − Biglietti natalizi e altre confezioni regalo. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per sostenere concretamente la lotta contro il Neuroblastoma e i tumori pediatrici, donando speranza ai bambini e alle loro famiglie. Il Comando Provinciale invita tutti i cittadini a partecipare numerosi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook