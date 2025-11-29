Scaricano pneumatici in un deposito comunale

Nel pomeriggio del 25 novembre, il Sindaco di Dorzano ha contattato il 112 dopo aver notato la presenza sospetta di un camioncino all’interno della recinzione di un capannone comunale, dove non risultavano attività autorizzate.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cavaglià è prontamente intervenuta, sorprendendo tre giovani intenti a scaricare circa 150 pneumatici usati. Per effettuare i necessari rilievi tecnici e verificare la natura e la quantità dei rifiuti, i militari hanno richiesto il supporto dell’ARPA Piemonte – sede di Biella.

I tre uomini, un 28enne e un 23enne già noti alle forze dell’ordine e un 27enne senza precedenti, tutti residenti in provincia, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Biella per abbandono in concorso di rifiuti non pericolosi. Gli pneumatici saranno smaltiti in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, avranno la possibilità di presentare elementi a propria difesa nelle successive fasi del processo

