AttualitàBiella
Pista di pattinaggio, non perdete il coupon omaggio sul giornale
Sul giornale il coupon per ottenere mezz’ora di sconto o un’ora gratis. Ecco come funziona
L’atmosfera natalizia comincia a diffondersi nel cuore della città e, come ogni anno, la pista di pattinaggio in piazza Battistero rappresenta uno dei primi simboli della stagione delle feste.
Pista di pattinaggio, sul giornale di oggi il coupon omaggio
Rinnovata la collaborazione con il nostro giornale, La Provincia di Biella: i lettori troveranno allegato un coupon omaggio (nel numero del mercoledì e del sabato).
Il mercoledì il tagliando permetterà di pattinare gratis un’ora presentandosi con un amico (uno paga, l’altro no). In alternativa si potrà utilizzare il coupon in qualsiasi giorno per pattinare un’ora pagando solo mezz’ora. La promozione sarà valida fino a domenica 21 dicembre 2025.
Dopo l’Epifania saranno disponibili nuovi coupon da utilizzare fino alla chiusura della pista.
Informazioni
Orari fino al 21 dicembre
Lunedì – Giovedì: 15.00 – 20.00
Venerdì: 15.00 – 20.00 e 20.45 – 01.00
Sabato: 10.00 – 01.00
Domenica: 10.00 – 22.30
Prenotazioni scuole e gruppi (mattino): 339 4418357. Lezioni private: 339 4418357
Costi (senza promozione)
Il costo del biglietto non è cambiato rispetto all’anno scorso, nzi si è arricchito di alcune novità che sicuramente renderanno felici i moltissimi appassionati.
Mezz’ora: 8 euro
Un’ora: 12 euro
Due ore: 18 euro
Ingresso senza limiti di tempo: 20 euro.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook