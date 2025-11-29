Incidente a catena con tre veicoli a Coggiola

AttualitàValli Mosso e Sessera
Due donne e un uomo coinvolti
Tamponamento a catena venerdì mattina a Coggiola in via Crevacuore. E’ avvenuto intorno alle 9. Sul posto i carabinieri, conducenti per fortuna illesi. Due veicoli non marcianti. Questo il bilancio dell’incidente.
Venerdì mattina, intorno alle 8.50, tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente lungo via Crevacuore. Alla guida dei veicoli c’erano una donna del ’72 e una donna del ’92, entrambe residenti a Coggiola, e un uomo del ’93 di Lessona.
