Incidente mortale sulla A4: muore una donna di 54 anni

Attualità
Potrebbe essere stata colpita da un malore
Schianto venerd’ sulla A4 tra Biandrate e Novara Ovest sulla A4. A perdere la vita Deborah Fontebasso, aveva 54 anni. La donna a bordo della sua utilitaria viaggiava verso Milano venerdì pomeriggio. Ha perso il controllo dell’auto schiantandosi.
