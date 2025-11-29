Incidente mortale sulla A4: muore una donna di 54 anni

Incidente mortale sulla A4: muore una donna di 54 anni

Schianto venerd’ sulla A4 tra Biandrate e Novara Ovest sulla A4. A perdere la vita Deborah Fontebasso, aveva 54 anni. La donna a bordo della sua utilitaria viaggiava verso Milano venerdì pomeriggio. Ha perso il controllo dell’auto schiantandosi.

