Viverone piange Rita Zola, titolare dello studio Egiesse

AttualitàBasso Biellese
Lascia il marito e i figli
Si è spenta Rita Zola, titolare con il marito Giovanni Fosson dello studio di project manager. Era una persona dedita alla famiglia. Lascia oltre al marito i figli Valerio e Veronica.
