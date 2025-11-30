Viverone piange Rita Zola, titolare dello studio Egiesse

Viverone piange Rita Zola, titolare dello studio Egiesse

Si è spenta Rita Zola, titolare con il marito Giovanni Fosson dello studio di project manager. Era una persona dedita alla famiglia. Lascia oltre al marito i figli Valerio e Veronica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook