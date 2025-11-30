Nuovo furto in casa: a Candelo via orologi e oro

Venerdì sera un furto si è registrato a Candelo. I malviventi sono entrati in casa e hanno portato via monili d’oro e orologi. L’allarme della casa era scattato nel pomeriggio, ma nessuno aveva avvertito le forze dell’ordine forse pensando a un mal funzionamento.

