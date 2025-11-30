AttualitàCircondario
Nuovo furto in casa: a Candelo via orologi e oro
L’allarme era suonato in casa, ma nessuno aveva allertato le forze dell’ordine
Nuovo furto in casa: a Candelo via orologi e oro
Nuovo furto in casa: a Candelo via orologi e oro
Venerdì sera un furto si è registrato a Candelo. I malviventi sono entrati in casa e hanno portato via monili d’oro e orologi. L’allarme della casa era scattato nel pomeriggio, ma nessuno aveva avvertito le forze dell’ordine forse pensando a un mal funzionamento.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Biella piange Matteo Camperi: 53 anni
Attualità3 giorni fa
L’Ospedale di Biella tra i migliori ospedali d’Italia a misura di donna
Attualità16 ore fa
La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella
Cronaca2 giorni fa
Biellesi accompagnavano i pusher nei boschi: denunciati
Attualità1 giorno fa