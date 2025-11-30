Seguici su

AttualitàCircondario

Nuovo furto in casa: a Candelo via orologi e oro

L’allarme era suonato in casa, ma nessuno aveva allertato le forze dell’ordine

Pubblicato

23 ore fa

il

due uomini sospetti si aggirano per le case

Venerdì sera un furto si è registrato a Candelo. I malviventi sono entrati in casa e hanno portato via monili d’oro e orologi. L’allarme della casa era scattato nel pomeriggio, ma nessuno aveva avvertito le forze dell’ordine forse pensando a un mal funzionamento.

