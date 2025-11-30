Seguici su

Donna si spara dopo la lite con il compagno

Il caso registrato in un Comune del Torinese.

Pubblicato

23 ore fa

il

tamponamento a catena in ospedale

Donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all’uomo.

Soccorsa dal 118 di Azienda Zero per la ferita da arma da fuoco, è stata trasportata in ospedale nel Canavese in codice rosso.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea.

(Fonte Ansa)

