Donna si spara dopo la lite con il compagno
Il caso registrato in un Comune del Torinese.
Donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all’uomo.
Soccorsa dal 118 di Azienda Zero per la ferita da arma da fuoco, è stata trasportata in ospedale nel Canavese in codice rosso.
Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea.
(Fonte Ansa)
