Don Zampa: “Salvato dai medici egiziani”

Tutto è bene quel che finisce bene. Nei giorni scorsi don Eugenio Zampa ha fatto ritorno in Italia, dopo l’infarto che lo ha colto in Egitto, l’operazione d’urgenza e la successiva convalescenza.

«Sono davvero contento – le prime parole del sacerdote biellese rientrato in città – e desidero ringraziare tutti. Tutti gli amici che sono stati con me nel tour in Egitto, la nostra splendida guida Samir, gli amici dell’agenzia che mi hanno aiutato molto ad affrontare le difficoltà di questi giorni. Un grande grazie va soprattutto agli amici medici egiziani, che mi hanno salvato la vita con la loro professionalità e competenza».

Il ritorno alla normalità

Ora il rettore del santuario di Graglia tornerà gradualmente alla normalità: «In questi giorni desiderio incontrare, abbracciare e salutare tutti – aggiunge -. Avrò qualche impegno con i cardiologi anche qui a Biella… ma non mancherà l’occasione per riuscire a ritrovarci».

Don Zampa era stato colpito da infarto mentre si trovava in Egitto con un gruppo di fedeli, nell’ambito del progetto “Pellegrinando”. La comitiva era in procinto di ripartire per l’Italia – le ultime foto alla diga di Assuan prima di dirigersi all’aeroporto – quando il sacerdote aveva accusato il malore. Soccorso dalla guardia medica, era stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Magdi Yacoub Global Heart Foundation di Assuan e infine operato.

«Nel male – raccontava all’indomani dell’intervento – mi è andata benissimo: entro un’ora ero già in sala operatoria. Ora mi stano curando in una struttura di Assuan, un centro all’avanguardia per le malattie cardiache. Ci sono ancora un po’ di parametri da rimettere in sesto, ma gradualmente stanno migliorando tutti. Ho trovato davvero dei professionisti validissimi».

