Si stacca placca di neve, alpinisti trascinati a valle per 100 metri

Complicato intervento di salvataggio per soccorrere due alpini sti precipitati a causa del distacco di una placca di neve.

Alpinisti trascinati a valle per 100 metri dopo il distacco di una placca di neve

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Prali, nel Torinese. Intorno alle 16 una coppia di alpinisti ha chiamato il 112 affermando di essere stati coinvolti dal distacco di una placca nevosa mentre percorrevano il canale nord della Gran Guglia con piccozza e ramponi.

Entrambi erano feriti, ma per fortuna non sepolti dalla neve

Non erano stati sepolti ma presentavano diversi traumi provocati dal trascinamento verso valle per oltre un centinaio di metri. La centrale operativa del 118 ha immediatamente allertato l’elisoccorso che è decollato con l'”Unità Cinofila da Valanga” a bordo poiché l’incidente era stato causato da un piccolo distacco valanghivo.

Troppo vento, il pilota costretto a far sbarcare i soccorritori 300 metri più a valle

Sul posto era presente molto vento che non ha consentito all’elicottero di avvicinarsi al luogo dell’incidente, ma ha costretto il pilota a sbarcare tecnico e cinofila del Soccorso Alpino circa 300 metri di dislivello più a valle dei malcapitati. Con una seconda rotazione è stata elitrasportata in quota un’ulteriore squadra di 3 tecnici di valle che è partita insieme agli altri due colleghi verso l’alto a piedi.

Un alpinista aveva una gamba rota, l’altro era in ipotermia

Intorno alle 18.30 sono stati raggiunti i malcapitati che si presentavano con una sospetta frattura a una gamba e un politrauma, quello più grave, e svariate contusioni e un principio di ipotermia, l’altro. Nel frattempo l’elicottero era rientrato in base per effettuare la riconfigurazione in modalità di volo notturno ed è ben presto ridecollato trasportando altre due squadre di tecnici del Soccorso Alpino civile con un medico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a Pian Littorio, alla base del canale dell’incidente.

Una lunga operazione conclusa solo alle 21,30

Finalmente, intorno alle 20, una tregua del vento ha consentito il recupero al verricello dell’infortunato più grave che è stato condotto in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo. Intorno alle 21.30 è stato possibile recuperare il secondo infortunato che era stato trasportato dai soccorritori fino a Pian Littorio dove l’elicottero ha potuto operare con maggiore facilità. Anche lui è stato ospedalizzato in condizioni di ipotermia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook