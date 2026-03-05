Seguici su

Fuori provincia

Il calcio amatoriale si ferma per Daniele, scomparso a 24 anni

Lutto in provincia di Vercelli dopo l’improvvisa scomparsa del giovane calciatore

Pubblicato

33 minuti fa

il

Lutto in provincia di Vercelli a seguito dell’improvvisa scomparsa del giovane

Il calcio amatoriale si ferma per Daniele, scomparso a 24 anni. Lutto in provincia di Vercelli a seguito dell’improvvisa scomparsa del giovane.

Il calcio amatoriale si ferma per Daniele, scomparso a 24 anni

Il calcio amatoriale si ferma. Per la prima volta il comitato del Csi provinciale di Vercelli ha deciso di sospendere le gare del prossimo weekend. Un segno di rispetto, spontaneo e inevitabile, per ricordare un amico che non c’è più. Le partite saranno recuperate più avanti, a ridosso della Pasqua. Ora è il tempo del silenzio e della riflessione. Lo riporta Notizia Oggi 

La tragedia che ha colpito il mondo sportivo vercellese porta il nome di Daniele Pairotto. Avrebbe compiuto 24 anni il 3 maggio. È morto domenica mattina all’ospedale Maggiore di Novara, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato colpito da arresto cardiaco durante una partita del campionato Csi. LEGGI ANCHE: E’ morto il 24enne colto da arresto cardiaco sul campo da calcio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.