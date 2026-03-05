Seguici su

Fuori provincia

Camion colpisce colonnina del distributore e fuoriesce gasolio

Intervento dei vigili del fuoco sull’A4

Pubblicato

14 secondi fa

il

Camion colpisce colonnina del distributore e fuoriesce gasolio

Camion colpisce colonnina del distributore e fuoriesce gasolio.

Camion colpisce colonnina del distributore e fuoriesce gasolio

Mercoledì 4 marzo intorno alle  19 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta, in una stazione di servizio nel comune di Cigliano, lungo la A4 Torino – Milano per una fuoriuscita di gasolio a seguito dell’urto tra un autoarticolato e la colonnina del distributore.

L’intervento è valso alla messa in sicurezza e alla delimitazione dell’area interessata.

Presente sul posto anche la polizia stradale.

LEGGI ANCHE: Auto ribaltata, intervento dei Vigili del Fuoco

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.