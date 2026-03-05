Fuori provincia
Camion colpisce colonnina del distributore e fuoriesce gasolio
Mercoledì 4 marzo intorno alle 19 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta, in una stazione di servizio nel comune di Cigliano, lungo la A4 Torino – Milano per una fuoriuscita di gasolio a seguito dell’urto tra un autoarticolato e la colonnina del distributore.
L’intervento è valso alla messa in sicurezza e alla delimitazione dell’area interessata.
Presente sul posto anche la polizia stradale.
