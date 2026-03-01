E’ morto il 24enne colto da arresto cardiaco sul campo da calcio.

E’ morto il 24enne colto da arresto cardiaco sul campo da calcio

Una notizia che sconvolge il mondo del calcio locale dilettantistico. Nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, è morto Daniele Pairotto, 24 anni, il calciatore che era stato colpito da un arresto cardiaco nel pomeriggio di ieri, durante l’intervallo della partita del campionato amatoriale Csi tra Crova e Livorno Ferraris, disputata sul campo di Crova, nel Vercellese. LEGGI ANCHE: Paura sul campo da calcio: ragazzo di 24 anni colto da arresto cardiaco

Il malore è sopraggiunto improvvisamente mentre le squadre si trovavano negli spogliatoi per la pausa tra primo e secondo tempo. Immediato l’intervento dei presenti: compagni di squadra, dirigenti e spettatori si sono attivati senza esitazione, praticando il massaggio cardiaco guidati telefonicamente dagli operatori della centrale operativa del 118. Nel frattempo veniva inviata sul posto un’ambulanza medicalizzata.

L’arrivo dei soccorritori e il ricovero

Le manovre di rianimazione sono proseguite senza sosta fino all’arrivo dei sanitari, che hanno preso in carico il giovane in condizioni apparse fin da subito gravissime. Dopo i primi tentativi di stabilizzazione sul campo sportivo, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale “Maggiore” di Novara, dove Daniele è stato ricoverato in condizioni critiche. Lo riporta Notizia Oggi

Hanno fatto di tutto per salvarlo. Medici e infermieri hanno tentato ogni possibile intervento per strapparlo a un destino che purtroppo, nelle ore successive, si è rivelato inesorabile. Nonostante l’impegno e la professionalità del personale sanitario, il cuore del 24enne ha smesso di battere definitivamente nella mattinata di oggi.

Lutto nel mondo dello sport

La notizia si è diffusa rapidamente tra le comunità del territorio e nel mondo del calcio locale, lasciando sgomento e incredulità. Quella che doveva essere una giornata di sport e agonismo si è trasformata in poche ore in una tragedia che ha colpito due squadre, le loro famiglie e un’intera comunità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook