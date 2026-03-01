Seguici su

Paura sul campo da calcio: ragazzo di 24 anni colto da arresto cardiaco

Grave episodio nel Vercellese. Alcuni dei presenti hanno iniziato il massaggio seguendo le istruzioni telefoniche del 118, successivamente trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Novara. È ricoverato in terapia intensiva

Pubblicato

4 minuti fa

il

arresto cardiaco

Un giovane calciatore di 24 anni è stato colto da arresto cardiaco mentre giocava a calcio. Il gravissimo episodio è accaduto ieri, sabato 28 febbraio, a Crova, nel Vercellese, durante il match amatoriale tra la casa di casa e quella del Livorno Ferraris.

Arresto cardiaco in campo, 24enne soccorso dai presenti. Massaggio cardiaco seguendo le istruzioni del 118

Il ragazzo di 24 anni si è sentito male all’improvviso, davanti agli occhi spaventati di compagni, avversari e spettatori. L’allarme fortunatamente è scattato subito. Determinante è stato proprio l’intervento di alcune persone che si trovavano lì che, seguendo le istruzioni fornite telefonicamente dalla centrale operativa del 118, hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria.

L’intervento dei sanitari e il trasporto in elicottero all’ospedale

Sul posto è poi arrivata un’ambulanza con il medico a bordo, che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. Successivamente il 24enne è stato trasportato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale di Novara, dove è stato sottoposto alle cure necessarie di rianimazione cardiochirurgica.

Il giovane si trova ora ricoverato in terapia intensiva.

