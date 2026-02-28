Pauroso tamponamento a catena tra cinque auto lungo la A4.

Pauroso tamponamento a catena tra cinque auto lungo la A4

Pauroso incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 27 febbraio. Intorno alle 18.45 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, insieme ai volontari di Santhià, è intervenuta nel tratto compreso tra Santhià e Stroppiana, all’altezza del territorio comunale di Crova, per un sinistro che ha coinvolto cinque autovetture.

All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte erano già fuori dai mezzi. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata, operando per prevenire ulteriori rischi alla circolazione e agli automobilisti in transito.

Due persone portate in ospedale

Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure: al momento non sono state rese note le loro condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Casale Monferrato, il personale della viabilità autostrade e le ambulanze provenienti da Cavaglià e Cigliano, che hanno gestito i soccorsi e la regolazione del traffico durante le operazioni di ripristino della sicurezza. Lo riporta Notizia Oggi

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

