Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026, personale della Stazione Carabinieri di Alagna Valsesia ha proceduto al controllo di due sciatori nell’ambito delle attività di vigilanza svolta sulle piste del comprensorio Monterosa Ski.

Carabinieri denunciano due maestri di sci abusivi ad Alagna

Stavano impartendo lezioni di discesa ad un gruppo di ragazzi sulle nevi del Monterosa Ski senza possedere i titoli autorizzativi necessari. È quanto accertato dai Carabinieri sciatori durante un servizio di vigilanza nel pomeriggio di domenica scorsa. I militari, nell’ambito dei consueti controlli sulle piste, hanno notato due giovani impegnati in una vera e propria attività d’insegnamento.

Alla richiesta dei documenti, i due — giovani di nazionalità belga — hanno ammesso con spontaneità e sin da subito di non possedere l’abilitazione richiesta per esercitare la professione di maestro di sci in Italia. In Italia, la professione di maestro di sci è regolamentata in modo rigoroso: non è sufficiente essere abili od esperti sciatori, occorre il riconoscimento ufficiale della FISI e del Collegio Nazionale. Anche per gli stranieri che operano temporaneamente (per meno di 15 giorni) è obbligatorio un nulla-osta regionale che garantisca la qualità e la sicurezza dell’insegnamento. Senza i necessari nulla-osta e titoli abilitativi, per i due giovani belgi è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione. Un intervento che sottolinea l’impegno costante dell’Arma nel tutelare non solo la legalità del lavoro, ma soprattutto la sicurezza degli utenti delle piste che si debbono affidare a personale qualificato.

