Biella

Fratelli d’Italia: incontri nel Biellese per il referendum

In programma appuntamenti in centro a Biella, ma anche nei piccoli centri.

Pubblicato

5 minuti fa

il

fratelli d'Italia

Calendario Appuntamenti: Prossime Tappe sul Territorio.
Si comunica il calendario dei prossimi incontri previsti nei comuni della provincia. Di seguito il dettaglio delle date, degli orari e dei luoghi di sosta dal 06 al 08 marzo camper FdI:

Venerdì 06 Marzo

09:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.

11:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.

14:00 – Pollone: Piazza San Rocco.

16:00 – Biella – Favaro.

Sabato 07 Marzo

09:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.

11:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.

14:00 – Biella – Pavignano.

16:00 – Sandigliano: Via Edio Maroino.

Domenica 08 Marzo

09:00 – Biella.

11:00 – Biella.

14:00 – Ternengo: Chiesa S. Eusebio.

16:00 – Tollegno: Piazza Alpini d’Italia.

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

