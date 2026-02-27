AttualitàBiella
Fratelli d’Italia: incontri nel Biellese per il referendum
In programma appuntamenti in centro a Biella, ma anche nei piccoli centri.
Calendario Appuntamenti: Prossime Tappe sul Territorio.
Si comunica il calendario dei prossimi incontri previsti nei comuni della provincia. Di seguito il dettaglio delle date, degli orari e dei luoghi di sosta dal 06 al 08 marzo camper FdI:
Venerdì 06 Marzo
09:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.
11:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.
14:00 – Pollone: Piazza San Rocco.
16:00 – Biella – Favaro.
Sabato 07 Marzo
09:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.
11:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.
14:00 – Biella – Pavignano.
16:00 – Sandigliano: Via Edio Maroino.
Domenica 08 Marzo
09:00 – Biella.
11:00 – Biella.
14:00 – Ternengo: Chiesa S. Eusebio.
16:00 – Tollegno: Piazza Alpini d’Italia.
