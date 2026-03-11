“La guerra negli occhi”, venerdì la presentazione del libro di Beppe Rasolo

Venerdì alle 18, nella libreria Feltrinelli, sarà presentato il libro “La guerra negli occhi” (Edizioni Golem) di Beppe Rasolo, un’opera che racconta la Seconda guerra mondiale attraverso lo sguardo e le vicende di uomini e donne che ne furono protagonisti.

L’incontro sarà introdotto e condotto dal giornalista Matteo Floris, che dialogherà con l’autore in una conversazione dedicata ai temi del libro e al modo in cui la storia può essere raccontata partendo dalle persone e dalle loro esperienze.

Nel volume l’autore ripercorre alcune storie emblematiche del conflitto mondiale, restituendo il volto umano della guerra attraverso figure molto diverse tra loro. Tra queste il paracadutista americano John Steele, rimasto impigliato al campanile della chiesa di Sainte-Mère-Église durante lo sbarco in Normandia, l’ufficiale britannico Carton de Wiart, protagonista di una vita militare straordinaria segnata da numerose ferite di guerra, e l’atleta tedesco Luz Long, simbolo di lealtà sportiva oltre le divisioni ideologiche.

Tra le pagine del libro emerge anche una vicenda profondamente personale: quella di Angelo Rasolo, uno degli 74.800 soldati italiani dispersi sul fronte russo durante la tragica campagna dell’Armir. La sua storia riporta alla memoria il destino di migliaia di giovani travolti dalla guerra e mai tornati a casa.

