Folle fuga per le vie di Biella, ladro si schianta contro un muro

Sabato mattina a Biella un inseguimento degno di un film d’azione ha animato le vie della città, con un ladro in fuga inseguito dalle volanti della polizia.

Folle fuga per le vie di Biella, ladro inseguito dalla polizia

Protagonista un’auto guidata da un pluripregiudicato che ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia. Tutto è iniziato intorno alle 9.40 nel parcheggio del supermercato Penny Market di via Fratelli Rosselli, dove una volante ha notato un’auto sospetta con a bordo un uomo e una donna. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha premuto sull’acceleratore, dando il via a una fuga tra le strade cittadine.

L’inseguimento, la borsa lanciata dal finestrino, lo schianto e la fuga a piedi

Durante l’inseguimento, tra via Rosselli, via Addis Abeba e via Mombello, la passeggera ha lanciato dal finestrino una borsa nera. I poliziotti, dopo aver recuperato la borsa, hanno ripreso l’inseguimento verso via Tripoli e Corso Risorgimento dove l’auto, con a bordo i due soggetti, ha arrestato la propria corsa andando a sbattere contro un muretto di recinzione. Gli occupanti, dopo l’impatto, hanno abbandonato la vettura e sono scappati a piedi.

Iniziava così la ricerca dei due fuggitivi da parte di tutte le volanti presenti sul territorio e – anche grazie l’aiuto di una donna, che dopo aver osservato la scena dal balcone, ha indicato la direzione in cui i due si stavano dirigendo – gli agenti alla fine sono riusciti a individuarli e a portarli in questura.

Arrestato un cubano trentenne

Dagli accertamenti è emerso che alla guida c’era un cubano di circa 30 anni con numerosi precedenti per furti con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’auto, noleggiata all’aeroporto di Malpensa, è stata rinvenuta una borsa marrone di Louis Vuitton con un portafogli della stessa marca e pochi euro all’interno, un dollaro statunitense e un mazzo di chiavi che non apparteneva ai malfattori.

La borsa lanciata durante la fuga era di proprietà di una donna di Biella, che poco prima aveva denunciato il furto subito mentre faceva la spesa proprio al Penny Market di via Fratelli Rosselli,.

Per l’uomo sono scattate le manette: dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni degli agenti, oltre che di ricettazione e guida senza patente. La donna che viaggiava insieme a lui, invece, è stata denunciata.

