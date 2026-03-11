Oggi l’addio al geometra Ennio Vercellotti

Il Biellese e la valle di Mosso piangono Ennio Vercellotti, stimato e conosciuto geometra, scomparso all’età di 79 anni.

Ad annunciare la scomparsa del professionista, sono stati i figli Paola, Elena e Lorenzo, i nipoti Massimo Michela, Damiano e Renato, l’affezionata cugina Maria Antonietta e l’amico di una vita Gian Paolo.

Ennio Vercellotti è morto a 79 anni Oggi alle 15 l’ultimo saluto

Comunicando la triste notizia, i familiari hanno voluto rivolgere “un particolare ringraziamento al dottor Andrea Rognoni, alla dottoressa Marta Leverone e a tutto il personale del reparto di Cardiologia”. Un sentito ringraziamento anche al dottor Roberto Coda e all’affezionata Fathia per le amorevoli cure prestate. Parenti e amici diranno addio a Ennio oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Paolo.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nel Biellese, dove sia lui che i suoi figli – tre gemelli – sono molto conosciuti. Elena è un medico molto apprezzato, Paola è membro della giunta nazionale di Uncem (l’Unione delle Comunità Montane), Lorenzo è stato sindaco di Callabiana.

Il ricordo dell’amico Piero

«Ci siamo conosciuti 40 anni fa – lo ricorda l’amico alpino Piero -, abbiamo trascorso magnifiche serate insieme. Riposa in pace, fratello caro. La tua amicizia e il tuo esempio saranno sempre con noi. Il tuo sorriso e la tua saggezza ci mancheranno. La tua scomparsa lascia un vuoto enorme nel nostro cuore e nel nostro gruppo, ma il tuo ricordo ci accompagnerà sempre».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook