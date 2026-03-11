Un nuovo elettrodotto in cavo interrato nella provincia di Biella

A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un cavo interrato nel Biellese, Terna pubblica l’avviso contenente l’elenco delle particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dal progetto.

L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà oltre 35 milioni di euro, prevede la realizzazione di un elettrodotto tra le due Cabine Primarie “Biella Nord” e “Cerreto Castello”.

Elettrodotto in cavo interrato di Terna per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle infrastrutture elettriche

La nuova infrastruttura, inclusa nel “Piano di Resilienza” predisposto da Terna per mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle infrastrutture elettriche, consentirà di affiancare alle linee aeree esistenti un collegamento sotterraneo di alimentazione, meno esposto ai danni causati da fenomeni meteorologici estremi, in particolare dal vento.

Sarà lungo 13 chilometri e interesserà Biella, Quaregna Cerreto, Valdengo e Vigliano

Il collegamento, lungo circa 13 km, interesserà i comuni di Biella, Quaregna Cerreto, Valdengo e Vigliano Biellese e sarà realizzato con cavi ad isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso), una tecnologia di ultima generazione che garantisce elevata affidabilità, efficienza e sostenibilità.

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dall’opera, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Piemonte e dei Comuni coinvolti. Eventuali osservazioni scritte potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.

Terna gestisce in Piemonte 6.000 km di linee e 68 stazioni elettriche, confermando il proprio ruolo nello sviluppo e nella sicurezza del sistema elettrico regionale.

