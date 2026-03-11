La prima pagina del giornale in edicola oggi

Come ogni mercoledì e sabato, il nostro giornale vi aspetta in edicola. Eccovi la prima pagina di oggi, mercoledì 11 marzo.

L’edizione di mercoledì 11 marzo si presenta con un mix denso di notizie che toccano il portafoglio, il cuore e la sicurezza dei cittadini biellesi. Ecco i punti salienti che troverai approfonditi nelle pagine interne.

⛽ Carburanti: la mappa dei prezzi di diesel e benzina nei distributori biellesi

Il tema d’apertura riguarda l’aumento del costo del petrolio e il suo impatto sui distributori locali. Nonostante i rincari, nel Biellese le quotazioni della benzina restano ancora “quasi umane” rispetto alle grandi città, oscillando principalmente tra 1,70 e 1,80 euro al litro. Nota dolente per il diesel, che ha raggiunto picchi record di 2,229 euro.

🏥 Asl e bilancio di previsione: prevista una perdita di diversi milioni

Preoccupano i dati del bilancio di previsione dell’Asl per il 2026: si registra una perdita di ben 35 milioni di euro. Una situazione delicata.

🏗️ Cronaca: sabotaggio nel cantiere di viale Matteotti

Brutto risveglio gli operai del cantiere della “Fons Vitae” in viale Matteotti. Alcuni ignoti hanno pesantemente danneggiato e sabotato i macchinari durante il fine settimana. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

🌍 Voci biellesi dal Libano sotto le bombe

La testimonianza del cooperante Marco Perini, da quasi vent’anni a Beirut, che descrive una situazione drammatica.

🖤Due gravi lutti

La comunità piange Bruna Dessì, scomparsa a 60 anni, ed Ermes Saggia, storico volto degli anni d’oro di Radio Biella.

❤️ Storie di speranza e solidarietà

Il giornale dedica ampio spazio agli amici a quattro zampe.

Il cane Thomas: è stata lanciata una raccolta fondi per permettergli di camminare di nuovo.

Gattini in cerca di casa: salvati da situazioni difficili, ora stanno meglio e aspettano solo una nuova famiglia.

E infine… non dimenticate: restano pochi giorni per inviare le vostre fotografie da pubblicare sul giornale per la Festa del Papà. Mandatecele al numero 331-86.10.314!

