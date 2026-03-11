BiellaCronaca
Cade in casa: arrivano vigili del fuoco e 118
Momenti di apprensione a Biella
Momenti di apprensione nella serata di ieri, 10 marzo, a Biella, dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un uomo rimasto bloccato nella propria abitazione.
Dalle prime informazioni raccolte, un anziano sarebbe caduto all’interno dell’alloggio e non sarebbe più riuscito a rimettersi in piedi da solo.
Sul posto anche il personale sanitario del 118, che ha fornito le prime cure al pensionato.
Immagine di repertorio
