Cade in casa: arrivano vigili del fuoco e 118

Momenti di apprensione a Biella

Momenti di apprensione nella serata di ieri, 10 marzo, a Biella, dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un uomo rimasto bloccato nella propria abitazione.

Dalle prime informazioni raccolte, un anziano sarebbe caduto all’interno dell’alloggio e non sarebbe più riuscito a rimettersi in piedi da solo.

Sul posto anche il personale sanitario del 118, che ha fornito le prime cure al pensionato.

