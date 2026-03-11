Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristorante.

Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristorante

Aggressione a Cossato in via Martiri della Libertà. Un giovane uomo ha riferito che una ragazza di circa 20 anni gli aveva sferrato un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima ha rifiutato l’intervento del personale sanitario del 118.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook