Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristorante

A Cossato intervengono i carabinieri

Aggressione a Cossato in via Martiri della Libertà. Un giovane uomo ha riferito che una ragazza di circa 20 anni gli aveva sferrato un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima ha rifiutato l’intervento del personale sanitario del 118.

