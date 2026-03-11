CossateseCronaca
Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristorante
A Cossato intervengono i carabinieri
Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristorante.
Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristorante
Aggressione a Cossato in via Martiri della Libertà. Un giovane uomo ha riferito che una ragazza di circa 20 anni gli aveva sferrato un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima ha rifiutato l’intervento del personale sanitario del 118.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 ore fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Biella1 giorno fa
Biella piange Bruna Dessì. Aveva solo 60 anni
Attualità3 giorni fa
Sale sul tetto per tagliare i rami dell’albero del vicino
Circondario2 giorni fa
Addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni
Attualità3 giorni fa