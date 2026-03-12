Seguici su

BiellaCronaca

Litigano sul treno: due corse soppresse e 30 passeggeri in ritardo

Grandi disagi sulla tratta tra Biella e Santhià

Pubblicato

49 minuti fa

il

Litigano sul treno: due corse soppresse e 30 passeggeri in ritardo

Litigano sul treno: due corse soppresse e 30 passeggeri in ritardo.

Litigano sul treno: due corse soppresse e 30 passeggeri in ritardo

Un violento litigio tra due giovani ha causato forti disagi sulla linea ferroviaria Biella-Santhià nel primo pomeriggio di martedì. I due ragazzi, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, hanno iniziato a discutere animatamente a bordo del treno delle 14.51.

La situazione è degenerata quando uno dei due si è chiuso nel bagno del convoglio rifiutandosi di uscire. Il treno è stato costretto a fermarsi e la corsa è stata cancellata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma.

A causa dell’episodio, essendo una linea con un unico binario, è stato soppresso anche un altro treno. I circa 30 passeggeri sono poi riusciti a raggiungere Biella soltanto con un altro convoglio, accumulando circa un’ora di ritardo.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.