Litigano sul treno: due corse soppresse e 30 passeggeri in ritardo

Un violento litigio tra due giovani ha causato forti disagi sulla linea ferroviaria Biella-Santhià nel primo pomeriggio di martedì. I due ragazzi, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, hanno iniziato a discutere animatamente a bordo del treno delle 14.51.

La situazione è degenerata quando uno dei due si è chiuso nel bagno del convoglio rifiutandosi di uscire. Il treno è stato costretto a fermarsi e la corsa è stata cancellata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma.

A causa dell’episodio, essendo una linea con un unico binario, è stato soppresso anche un altro treno. I circa 30 passeggeri sono poi riusciti a raggiungere Biella soltanto con un altro convoglio, accumulando circa un’ora di ritardo.

