31enne si infilza l’avambraccio con una forbice: trasportato in ospedale.

31enne si infilza l’avambraccio con una forbice: trasportato in ospedale

Momenti di apprensione a Masserano, dove si è verificato un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un uomo di 31 anni.

Durante l’attività lavorativa, il trentunenne si sarebbe infilzato l’avambraccio con una forbice. Sul posto sono arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso per le cure necessarie.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook