31enne si infilza l’avambraccio con una forbice: trasportato in ospedale.

Incidente sul lavoro a Masserano
Momenti di apprensione a Masserano, dove si è verificato un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un uomo di 31 anni.
Durante l’attività lavorativa, il trentunenne si sarebbe infilzato l’avambraccio con una forbice. Sul posto sono arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso per le cure necessarie.
Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.
