Ancora nuvole (e pure qualche goccia di pioggia). Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nella notte il cielo si presenta prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai 10°C, con una leggera pioggia che inizia a manifestarsi dalle prime ore del mattino. La velocità del vento varia, raggiungendo punte fino a 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord e nord-est.

La mattina è caratterizzata da pioggia leggera e un’alta copertura nuvolosa. Le temperature si mantengono tra i 9°C e i 11°C, con un’umidità che si aggira attorno all’86%. Il vento continua a soffiare moderatamente, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio il cielo rimane coperto, con temperature che salgono leggermente fino a raggiungere i 13°C. Le probabilità di precipitazioni diminuiscono, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità, invece, si mantiene su livelli elevati, attorno al 70%.

La sera porta un cambiamento graduale, con il cielo che inizia a schiarirsi. Le temperature scendono fino a 9°C e si possono osservare nubi sparse. Le condizioni di vento si stabilizzano, mantenendo una leggera brezza.

In sintesi, le previsioni meteo per domani a Biella indicano una giornata umida e nuvolosa, con piogge intermittenti soprattutto al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata.

