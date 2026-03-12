AttualitàBiella
Ancora nuvole (e pure qualche goccia di pioggia)
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 marzo
Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora nuvole (e pure qualche goccia di pioggia)
Nella notte il cielo si presenta prevalentemente coperto. Le temperature si attestano intorno ai 10°C, con una leggera pioggia che inizia a manifestarsi dalle prime ore del mattino. La velocità del vento varia, raggiungendo punte fino a 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord e nord-est.
La mattina è caratterizzata da pioggia leggera e un’alta copertura nuvolosa. Le temperature si mantengono tra i 9°C e i 11°C, con un’umidità che si aggira attorno all’86%. Il vento continua a soffiare moderatamente, contribuendo a una sensazione di freschezza.
Nel pomeriggio il cielo rimane coperto, con temperature che salgono leggermente fino a raggiungere i 13°C. Le probabilità di precipitazioni diminuiscono, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità, invece, si mantiene su livelli elevati, attorno al 70%.
La sera porta un cambiamento graduale, con il cielo che inizia a schiarirsi. Le temperature scendono fino a 9°C e si possono osservare nubi sparse. Le condizioni di vento si stabilizzano, mantenendo una leggera brezza.
In sintesi, le previsioni meteo per domani a Biella indicano una giornata umida e nuvolosa, con piogge intermittenti soprattutto al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata.
