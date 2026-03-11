Seguici su

«Benvenuti al Grand Canyon di Biella»

Prosegue la rubrica “Ditelo a noi”. E continua a essere alta l’attenzione dei cittadini sulla manutenzione di strade e parcheggi. Le testimonianze sono sempre numerose, oltre che alla nostra redazione, anche sui social. Gregorio Animali, nostro abituale segnalatore, ha pubblicato a riguardo la situazione delle buche nel parcheggio di via Arnulfo.

«Dalla rubrica: all’improvviso il genio – scrive Animali -. Biella, rallegrati! Frotte di turisti stanno per arrivare da ogni angolo del mondo per ammirare questi straordinari fenomeni – poco naturali, ma decisamente spettacolari – che continuano a comparire in tutta la città. Altro che monumenti: qui si parla di vere attrazioni urbane dall’eco ormai internazionale. Un sentito ringraziamento a questo creativo cittadino che ha deciso di non lasciare nell’ombra un patrimonio così importante, valorizzandolo come merita. Del resto, quando hai delle meraviglie del genere sotto casa, perché non promuoverle?».

«Ringrazio un’amica per le splendide foto dal parcheggio di via Arnulfo, location ormai ambitissima: io, l’Associazione Speleologi Italiani, l’Associazione Europea Riparatori di Ammortizzatori, la lobby dei traumatologi e persino National Geographic ce le stiamo contendendo da giorni – prosegue -. Pare che stiano già pensando a una mobilitazione per impedire che tali siti non siano colpevolmente trasformati in parcheggio usando come scusa lo spostamento del mercato».

