Volantini e biglietti sulle auto in sosta: già tre multe negli ultimi due mesi

Basta lasciare l’auto in sosta qualche ora, soprattutto in centro, e al ritorno si trova l’ennesimo volantino infilato sotto il tergicristallo o il biglietto incastrato nei vetri laterali. Pubblicità per lo più di ristorazioni, autolavaggi, compravendite di veicoli. Un’abitudine che sta esasperando molti cittadini. E intanto continuano le multe. Già tre da gennaio.

«Non se ne può più e capita sempre più spesso – segnala un lettore –. Se lasciati sotto la pioggia si smembra la carta e i pezzetti si incollano sul vetro. In questo modo diventa difficile la loro rimozione anche con lavaggi mirati».

Un fastidio quotidiano che in molti conoscono bene. «È un fenomeno frequente, specialmente in centro città – è lo sfogo di un altro lettore –. Li lasciano sul parabrezza ma anche sui vetri laterali di conducente e passeggero. Sono comunicazioni del tutto inutili, visto che la maggior parte degli automobilisti le smaltisce direttamente per terra».

E il risultato è sotto gli occhi di tutti: volantini abbandonati nei parcheggi e lungo i marciapiedi, con un impatto evidente anche sul decoro urbano. «È una vergogna vedere tutta quella carta sprecata, che nella maggior parte dei casi finisce per terra, andando solo ad aumentare l’incuria» conclude un altro lettore.

La situazione è ben nota anche alla polizia locale. «Da inizio 2026 sono state elevate già tre multe in città per volantinaggio improprio – spiega Giacomo Moscarola, assessore con delega alla polizia municipale –. Si applica, in materia, il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità esterna. Come si legge all’articolo 17 “Chiunque effettui volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità (distribuzione a mano, apposizione su veicoli in sosta, lancio, affissione ecc…) su aree pubbliche o private ad uso pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150”. A essere multata è la persona che compie il gesto, se colta in flagranza, ma anche il mandante dell’attività».

Un’attenzione che non è certo nuova. «Già lo scorso anno erano state elevate sanzioni per lo stesso motivo, quindi anche oggi continuiamo a mantenere alta l’attenzione sulla problematica».

Tra parcheggi e vie del centro la “battaglia” ai volantini sta quindi continuando. E per molti automobilisti la speranza è una sola: tornare alla propria macchina senza trovare l’ennesimo foglio incastrato sotto il tergicristallo, da smaltire.

