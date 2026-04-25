Attualità
Ex calciatore in carcere per droga
Aveva militato in diverse squadre della zona
Ex calciatore in carcere per droga
Ha toccato anche Vercelli l’inchiesta sullo spaccio di droga tra Varese, Saronno, Milano e Diano Marina. Flavio B., ex giocatore a livello dilettantistico residente nel Vercellese, è stato raggiunto da una ordinanza in custodia in carcere.
Si occupava dello spaccio in prima persona il “Barba”, così veniva nominato. In carcere anche un altor vercellese e due albanesi. Altre quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e tredici con obbligo di dimora e firma.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Biella2 giorni fa
Tragedia a Biella, muore una giovane donna
Biella3 giorni fa
Addio ad Amerigo Pozzato, aveva solo 58 anni
Attualità23 ore fa
Blitz nel locale a Brusnengo: chiusura e 15mila euro di multa
Attualità1 giorno fa