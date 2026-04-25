Ex calciatore in carcere per droga

Ha toccato anche Vercelli l’inchiesta sullo spaccio di droga tra Varese, Saronno, Milano e Diano Marina. Flavio B., ex giocatore a livello dilettantistico residente nel Vercellese, è stato raggiunto da una ordinanza in custodia in carcere.

Si occupava dello spaccio in prima persona il “Barba”, così veniva nominato. In carcere anche un altor vercellese e due albanesi. Altre quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e tredici con obbligo di dimora e firma.

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