Attualità
I Trinker di Ponzone all’ultimo saluto a “Gica”
Era un grande appassionato di basket.
I Trinker di Ponzone all’ultimo saluto a “Gica”.
Sono andati fino alla camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano per dargli un ultimo saluto e per stringersi ai familiari. I “Trinker” di Ponzone, gruppo legato dalla passione per il basket, storici supporter della squadra biellese, ha voluto esserci all’addio a Gianluca “Gica” Guccini, morto dopo una breve malattia ad appena 60 anni. Fino a un paio di anni fa con la moglie Elena aveva gestito l’edicola e cartoleria in centro a Ponzone.
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