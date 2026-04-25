I Trinker di Ponzone all’ultimo saluto a “Gica”.

Sono andati fino alla camera mortuaria dell’ospedale di Ponderano per dargli un ultimo saluto e per stringersi ai familiari. I “Trinker” di Ponzone, gruppo legato dalla passione per il basket, storici supporter della squadra biellese, ha voluto esserci all’addio a Gianluca “Gica” Guccini, morto dopo una breve malattia ad appena 60 anni. Fino a un paio di anni fa con la moglie Elena aveva gestito l’edicola e cartoleria in centro a Ponzone.

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