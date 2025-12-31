Seguici su

Il film “Giovani madri” al cine Giletti di Ponzone

Sabato 3 gennaio alle ore 21 e domenica 4 gennaio alle ore 16 

Sabato 3 gennaio alle ore 21 e domenica 4 gennaio alle ore 16  – GIOVANI MADRI. Film di Jean Pierre e Luc Dardenne. Drammatico Francia 2025

Il film racconta le storie di cinque ragazze non ancora maggiorenni, giovani madri che vivono in una casa famiglia che è più argine che rifugio.

Le protagoniste, Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma, affrontano le sfide della maternità. E cercano di costruire un futuro migliore per sé e per i loro figli, in un contesto di difficoltà e solitudine.

Il film esplora le loro vite, le loro speranze e le loro difficoltà, mostrando come cercano di superare gli ostacoli e di trovare la propria strada, con un’attenzione particolare ai legami che si creano all’interno della casa famiglia.

Vite nate sul ciglio, incerte, mai davvero iniziate, eppure già chiamate a dare inizio ad altre vite.

Il film è stato ispirato da una visita dei Dardenne a una casa materna nella zona di Liegi, dove hanno raccolto storie e spunti per la sceneggiatura.

