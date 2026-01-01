Fortunata Apicella tra gli sceneggiatori di “Rosa Elettrica”

La biellese Fortunata Apicella, classe 1992, è tra gli sceneggiatori della serie thriller “Rosa Elettrica”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi, di cui sono terminate le riprese e che sarà disponibile su Sky.

Prime video, Netflix, Disney+ e Sky sono piattaforme di cui usufruiamo ormai quotidianamente, che ci fanno vivere storie, discutere dei personaggi ed evadere dalla nostra realtà per fantasticare su altre. I sogni sono a portata di telecomando: premi “play” per vivere la vita di altri. Si pensa poco al fatto che dietro alle nostre serie del cuore ci sia una squadra che discute sull’evoluzione della storia, che decide sulle parole e sul carattere dei nostri personaggi preferiti, tanto da lasciarci con il fiato appeso per i loro destini.

È qui, in questa writers’ room (la stanza degli scrittori), che lavora Fortunata, coautrice della serie “Rosa Elettrica”.

La trama

Il giallo segue le vicende di Rosa Valera (interpretata da Maria Chiara Giannetta), da poco trasferita nel Nucleo protezione testimoni e a cui, al suo primo incarico, viene affidato Cociss (interpretato da Francesco di Napoli), un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito, finito nel mirino di un clan rivale. Decisa a proteggerlo, Rosa non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, scappano insieme per salvarsi e scoprire la verità.

“Sono i personaggi a rendere grandi anche gli intrecci più semplici”

Dietro al disegno di Rosa e Cociss c’è stata anche Fortunata: «Sono i personaggi a rendere grandi anche gli intrecci più semplici – spiega la sceneggiatrice -. Mi appassiona da sempre il lavoro su di essi, quelli con conflitti evidenti, con luci e ombre. Cerco sempre di creare caratteri che abbiano una tridimensionalità e una verosimiglianza con il mondo che mi circonda, portando talvolta dilemmi che ho io stessa».

Fortunata ha intrapreso la strada della sceneggiatura nel 2014, frequentando il biennio di narrazione seriale alla Scuola Holden di Torino, per poi accedere all’esclusivo Centro Sperimentale di Cinematografia nella Capitale, dove vive ormai da 9 anni. «Ho sempre amato le storie. Immergersi nei libri, nel cinema e nella serialità è stimolante, come lo è far diventare i racconti autentici per ritrovare l’incanto di quando ero ragazzina», racconta.

Aveva già partecipato alla scrittura di serie come “The Bad Guy” e “I leoni di Sicilia”

Dal 2020 ha preso parte a numerosi progetti, tra cui la scrittura della serie “The Bad Guy” di Prime video, per lei «l’esperienza più formativa e divertente», e l’adattamento seriale de “I leoni di Sicilia”, per Disney+, oltre che “Nemesi”, per Netflix. Un crescendo professionale che l’ha portata a essere, da staff writer, come nei casi precedenti, autrice, docente di sceneggiatura ed head writer – la coordinatrice della stanza degli scrittori, che definisce la struttura narrativa, ne guida la stesura e la revisiona.

Fortunata è attualmente impegnata come head writer della serie “I cinque di Monteverde”, adattamento dal romanzo di François Morlupi, un altro grande traguardo che la vede sempre impegnata a Roma, ambiente dove ha potuto crescere professionalmente: «Mi auguro che anche Biella, nella sua dimensione più provinciale, possa far sognare i giovani e far conoscere loro questo mestiere. Il cinema è un veicolo di cultura e può certamente essere un sogno alla portata biellese, come dimostra il lodevole lavoro del cinema Verdi, che propone film d’autore. Mi auguro che i giovani biellesi possano fruire dei mezzi per arrivare a esso in modo più immediato».

