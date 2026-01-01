Seguici su

I cani di Matteo hanno bisogno di noi

Appello di Silvia Tiani, presidente dell’associazione “Bulli e Pupe con la coda Odv”.

Pubblicato

29 minuti fa

il

I cani di Matteo hanno bisogno di noi

I cani di Matteo hanno bisogno di noi. Appello di Silvia Tiani, presidente dell’associazione “Bulli e Pupe con la coda Odv”.

«Aveva solo 53 anni e un cuore immenso. Ha sempre aiutato chiunque ne avesse bisogno, senza mai voltarsi dall’altra parte. Viveva per gli altri e soprattutto per i suoi cinque cani, che per lui non erano semplici animali, ma famiglia, vita, casa».

Con queste parole si apre l’accorato appello di Silvia Tiani, presidente dell’associazione “Bulli e Pupe con la coda Odv”, che a poco meno di un mese dalla scomparsa di Matteo Camperi, il 53enne conosciuto come il “dog sitter della città”, lo ricorda e chiede aiuto per i suoi cani.

Neima sta lottando

«Quando la malattia lo ha portato via, Matteo non ha lasciato solo noi – prosegue Tiani – ma anche loro. Kaira, la sua cagnolona di sempre, presa quando aveva pochi mesi e che lo ha accompagnato in ogni passo della sua vita. La sua amica a quattro zampe, infatti, pochi giorni dopo la sua scomparsa lo ha seguito, come se non potesse stare lontana da lui nemmeno un momento».

Oggi, purtroppo, anche Neima, una cagnolona dolcissima, simil Labrador, adottata dalla Sicilia, sta lottando. Dopo esami, biopsie e accertamenti, le è stato diagnosticato un melanoma orale.

Abbiamo bisogno d’aiuto

«Per capire come muoverci e valutare le cure possibili è indispensabile effettuare una TAC, ma al momento il costo è troppo alto per noi. Non vogliamo che la famiglia affronti altre spese – spiega la presidente –: durante la malattia di Matteo ha già sostenuto sacrifici enormi, sia economici che emotivi. Per questo stiamo cercando, con l’aiuto di chi ha voluto bene a Matteo, di fare qualcosa per loro».

Anche Trudy, un’altra componente della famiglia a quattro zampe di Camperi, ha effettuato degli esami e dovrà ripeterli la prossima settimana. La spesa complessiva prevista per tutto è di circa 750–800 euro.

«Se qualcuno volesse aiutare Matteo attraverso i suoi cani, anche con un piccolo contributo, sarebbe un gesto d’amore enorme – conclude Tiani –. Aiutare loro significa continuare a fare ciò che Matteo ha sempre fatto: prendersi cura degli altri. Grazie di cuore a chi vorrà esserci».

Ecco come donare

Per donare è possibile effettuare un bonifico a: IBAN IT56O03268 22308 052735030300 (dopo il 56 la lettera “O” maiuscola).
Intestato a: Bulli e Pupe con la coda Odv.
Causale: Donazione Matteo.
Si ricorda che, conservando la distinta di versamento, la donazione può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

